LPI-GTH: Alkoholisiert
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Am Samstag wurde gegen 04.00 Uhr ein 30-jähriger Opel-Fahrer in der Straße `Rennbahn` kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak)
