POL-PPWP: Mehrere Verkehrskontrollen - Fahrten unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Kaiserslautern (ots)

Bei mehreren Verkehrskontrollen im Stadtgebiet stellten Polizeikräfte am Wochenende erneut Fahrzeugführer fest, die nicht fahrtauglich waren. In allen Fällen wurden Blutproben entnommen und entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am 14. Februar 2026 gegen 15:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Schneiderstraße einen 39-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Während der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der Fahrer wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Pkw-Fahrer positiv auf Betäubungsmittel getestet In der Nacht zum 15. Februar 2026, gegen 01:45 Uhr, hielten Polizeibeamte in der Zollamtstraße einen 21-jährigen Pkw-Fahrer an. Nachdem dieser deutliche Anzeichen für einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum zeigte, wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Metamphetamin. Auch in diesem Fall erfolgte die Anordnung einer Blutentnahme. Auf den Fahrer kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Stark alkoholisierter Autofahrer - Führerschein vorläufig entzogen Nur kurze Zeit später, um 02:50 Uhr, kontrollierte eine Streife in der Lauterstraße einen 23-jährigen Pkw-Fahrer. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von stolzen 3 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein wurde vorläufig entzogen. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang nochmals deutlich, dass Fahrzeugführer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ein erhebliches Risiko für sich selbst sowie für alle anderen Verkehrsteilnehmer darstellen. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit werden entsprechende Kontrollen auch künftig konsequent und verstärkt im gesamten Stadtgebiet durchgeführt.

