Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrolle entzogen - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern gegen 14.15 Uhr entzog sich ein 33-jähriger Audi-Fahrer einer Verkehrskontrolle in der Ritterstraße. Der 33-Jährige beschleunigte stark und überholte riskant, sodass entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen mussten. Im Bereich Wollmarkt konnte der Audi gestoppt werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und die angebrachten Kennzeichen nicht auf den Audi ausgegeben wurden. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt. Gegen den 33-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Zeugen, die einem entgegenkommenden Audi in der Ritterstraße, Schlossstraße oder Wollmarkt ausweichen oder wegen diesem stark abbremsen mussten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0046759/2026). (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell