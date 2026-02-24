LPI-GTH: Einbruch in Garage - Zeugen gesucht

Nazza (Wartburgkreis) (ots) - Ein 31-jähriger BMW-Fahrer befuhr gestern gegen 06.00 Uhr die L1016 von Nazza in Richtung Mihla. Kurz vor einer Rechtskurve setzte der 31-Jährige zum Überholen an, verlor aber beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW drehte sich, kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baumstumpf und kam im Straßengraben zum Stehen. Ein entgegenkommender 56 Jahre ...

