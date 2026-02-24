PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Garage - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte Täter öffneten in der Zeit vom 21.02.2026 bis 24.02.2026, 05.30 Uhr gewaltsam das Eingangstor einer Garage in der Straße `Am Gebräun`. Ob etwas durch den oder die Täter entwendet wurde, wird derzeit ermittelt. Es entstand Sachschaden am Garagentor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0047139/2026). (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
