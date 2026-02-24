Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision - Zeugen gesucht

Jesuborn (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 54-jährige VW-Fahrerin befuhr heute gegen 09.20 Uhr die B88 von Königsee nach Jesuborn. Zwischen Pennewitz und Jesuborn glaubte die 54-Jährige, einen Leitpfosten beschädigt zu haben und informierte die Polizei. Bei der Überprüfung des VWs wurden Beschädigungen auf der gesamten rechten Fahrzeugseite festgestellt. Der Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro eingeschätzt. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 0,6 Promille und die Fahrzeugführerin gab an, starke Medikamente eingenommen zu haben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen die 54-Jährige eingeleitet. Was die Frau beschädigt hat ist bislang unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0047486/2026 zu melden. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell