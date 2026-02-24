PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision - Zeugen gesucht

Jesuborn (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 54-jährige VW-Fahrerin befuhr heute gegen 09.20 Uhr die B88 von Königsee nach Jesuborn. Zwischen Pennewitz und Jesuborn glaubte die 54-Jährige, einen Leitpfosten beschädigt zu haben und informierte die Polizei. Bei der Überprüfung des VWs wurden Beschädigungen auf der gesamten rechten Fahrzeugseite festgestellt. Der Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro eingeschätzt. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 0,6 Promille und die Fahrzeugführerin gab an, starke Medikamente eingenommen zu haben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen die 54-Jährige eingeleitet. Was die Frau beschädigt hat ist bislang unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0047486/2026 zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 15:00

    LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

    Bienstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Für fünf Fahrzeugführer kommt nach Geschwindigkeitsverstößen ein Fahrverbot in Betracht. Gestern führte die Polizei in den frühen Morgenstunden in der Zimmernsupraer Straße Geschwindigkeitsmessungen durch. Bei erlaubten 50 km/h wurden von 250 durchfahrenden Fahrzeugen 30 Überschreitungen festgestellt. Ein Fahrzeugführer passierte die Messstelle mit 110 km/h. Alle Fahrer ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:11

    LPI-GTH: Einbruch in Garage - Zeugen gesucht

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte Täter öffneten in der Zeit vom 21.02.2026 bis 24.02.2026, 05.30 Uhr gewaltsam das Eingangstor einer Garage in der Straße `Am Gebräun`. Ob etwas durch den oder die Täter entwendet wurde, wird derzeit ermittelt. Es entstand Sachschaden am Garagentor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0047139/2026). (ak) Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: E-Scooter-Fahrer kontrolliert

    Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern gegen 16.00 Uhr wurde ein 42-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Oehrenstöcker Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Zudem war der E-Scooter zur Fahndung ausgeschrieben. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der E-Scooter zur Eigentumssicherung sichergestellt. Entsprechende Verfahren wurden gegen den Fahrer eingeleitet. (ak) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren