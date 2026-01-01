Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neujahrsfahrt mit Folgen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 01.01.2026 um 15:50 Uhr wurde ein 62-Jähriger aus Haßloch mit seinem Citroen in der Winziger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt anlässlich des Neujahrstages auf dem Weg zu Bekannten. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmitteleinfluss schließen ließen. Hierzu räumte der Haßlocher ein, dass er vor wenigen Wochen Amfetamin und Cannabis konsumiert habe. Da ein Vortest durch diesen nicht durchgeführt werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde zuvor einem Bekannten übergeben. Nun kommt auf den Citroen-Fahrer ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wurde dessen Führerschein sichergestellt und wird nun der zuständige Fahrerlaubnisbehörde zum Zwecke der weiteren Entscheidung vorgelegt.

