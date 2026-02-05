PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen (B68/K107): Verkehrsunfallflucht sorgt für Ausfall der Ampelanlage - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 6:00 Uhr wurde der Polizei ein Ausfall der Ampelanlage an der Kreuzung Gosestraße / Bramscher Straße (K107 zur B68) gemeldet.

Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass in der Gosestraße ein Verkehrsschild (Richtungsanzeiger auf einer Verkehrsinsel) sowie ein dort befindlicher Ampelmast beschädigt und umgefahren worden waren. Durch den Schaden kam es zum Ausfall der Ampelanlage im dortigen Kreuzungsbereich.

Hinweise auf den Unfallverursacher oder das beteiligte Fahrzeug konnten am Unfallort nicht festgestellt werden. Der Verursacher hatte sich offenbar unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder Beobachtungen zu einem möglicherweise beteiligten Fahrzeug gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Alfhausen unter der Telefonnummer 05464 / 968560 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

