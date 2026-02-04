LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die beiden Männer?

Ahlstädt (ots) - Dienstagnachmittag fuhr der 17-jähriger Fahrer eines 45 km/h-"Mopedautos" auf der Straße zwischen Ahlstädt und Lengfeld. In einer Kurve geriet er auf der winterglatten Fahrbahn auf die Gegenfahrspur. Eine entgegenkommende 41-jährige Autofahrerin versuchte noch zu Bremsen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. ...

