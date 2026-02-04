LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die beiden Männer?
Schmalkalden (ots)
Am Nachmittag des 17.04.2024 entwendeten zwei bislang unbekannte Männer Kosmetikartikel im Wert von über 930 Euro aus einem Drogeriemarkt in der Kasseler Straße in Schmalkalden. Nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes werden die von der Überwachungskamera gefertigten Bilder der Täter veröffentlicht. Wer kennt die Männer und kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0099336/2024.
