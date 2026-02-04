LPI-SHL: Gegen die Leitplanke
Barchfeld (ots)
Ein 48-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagabend die B19 zwischen Breitungen und Barchfeld. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen die Leitplanke. Der Abschleppdienst war im Einsatz, um das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug zu bergen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde zum Glück niemand.
