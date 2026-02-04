PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammengestoßen

Ahlstädt (ots)

Dienstagnachmittag fuhr der 17-jähriger Fahrer eines 45 km/h-"Mopedautos" auf der Straße zwischen Ahlstädt und Lengfeld. In einer Kurve geriet er auf der winterglatten Fahrbahn auf die Gegenfahrspur. Eine entgegenkommende 41-jährige Autofahrerin versuchte noch zu Bremsen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Der 17-Jährige kam leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 10:31

    LPI-SHL: In den Gegenverkehr geraten

    Schwarzbach (Auengrund) (ots) - Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Lichtenau und Schwarzbach. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet er in einer Kurve auf die Gegenfahrspur und prallte frontal mit einer entgegenkommenden 46-jährigen Autofahrerin zusammen. Das Auto der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.500 ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 10:30

    LPI-SHL: Rad abmontiert

    Schmalkalden (ots) - In der Zeit von Samstagmittag bis Dienstagvormittag begaben sich bislang unbekannte Täter in ein Parkhaus in der Kothersgasse in Schmalkalden. Sie montierten ein Rad eines in der ersten Etage geparkten roten Fiats ab und legten ein nicht zu dem Pkw gehöriges Rad ab. Das Fiat-Rad im Wert von etwa 150 Euro wurde entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:49

    LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Einfamilienhaus in Flammen"

    Oberrod (ots) - Bei der Brandortuntersuchung an dem Einfamilienhaus in der Schleusinger Straße in Oberrod konnten die Ermittler der Kriminalpolizei Suhl vorsätzliches Handeln als Brandursache ausschließen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren