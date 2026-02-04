LPI-SHL: Ohne Versicherung
Barchfeld-Immelborn (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Dienstagmittag eine 36-jährige E-Scooter-Fahrerin in Barchfeld-Immelborn. Für das Fahrzeug bestand kein Versicherungsschutz, weshalb die Weiterfahrt unterbunden wurde. Die Frau erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
