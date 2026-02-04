PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rad abmontiert

Schmalkalden (ots)

In der Zeit von Samstagmittag bis Dienstagvormittag begaben sich bislang unbekannte Täter in ein Parkhaus in der Kothersgasse in Schmalkalden. Sie montierten ein Rad eines in der ersten Etage geparkten roten Fiats ab und legten ein nicht zu dem Pkw gehöriges Rad ab. Das Fiat-Rad im Wert von etwa 150 Euro wurde entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0029007/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

