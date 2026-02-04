Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: BAB 1

Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden: Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Nachmittag kam es gegen 14:15 Uhr auf der Bundesautobahn 1, in Höhe der Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden, in Fahrtrichtung Münster zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Pkw den rechten von drei Fahrstreifen und beabsichtigte, nach links auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah der Fahrer nach aktuellem Ermittlungsstand einen dort fahrenden VW. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Fahrerin des VW ebenfalls nach links auf den äußersten Fahrstreifen aus. Auf diesem befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Peugeot. Dessen Fahrer leitete eine Bremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern, was jedoch nicht gelang. In der Folge fuhr der Peugeot auf den VW auf. Durch den Zusammenstoß geriet der Peugeot in Brand und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Ein Ersthelfer konnte das brennende Fahrzeug mithilfe eines Feuerlöschers löschen. Der Fahrer des Peugeot wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sowohl der VW als auch der Peugeot wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt der Zentrale Verkehrsdienst der Polizei unter der Telefonnummer 0541/ 327- 2533 entgegen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge musste die BAB 1 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell