Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Verkehrsunfallflucht - zerstörter Bushaltestellenunterstand - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag wurde der Polizei Bohmte gegen 11:00 Uhr eine vermutlich durch einen Verkehrsunfall verursachte Beschädigung eines Bushaltestellenunterstandes gemeldet. Der Vorfall ereignete sich an der Hunteburger Straße, Ecke Im Hinterbruch, an der Bushaltestelle "Bohmte Hinterbruch".

Bei der Überprüfung vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der gesamte Unterstand der Bushaltestelle erheblich zerstört worden war. Hinweise auf einen Unfallverursacher oder ein beteiligtes Fahrzeug konnten zunächst nicht festgestellt werden, da sich weder der Fahrer, noch das verunfallte Auto an der Örtlichkeit befand.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem unfallbeteiligten Pkw möglicherweise um ein Fahrzeug der Marke Ford handelt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum verursachenden Fahrzeug oder zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bohmte unter der Telefonnummer 05471/9710 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell