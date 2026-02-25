Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern in der Zeit von 10.15 Uhr bis 13.15 Uhr führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen in der Friedenstraße durch. In dieser Einbahnstraße mit entgegen der Fahrtrichtung kommenden Fahrradfahrern zu rechnen. Außerdem befindet sich hier ein Schulweg. Bei erlaubten 30 km/h wurden 28 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt, drei Fahrzeuge davon im Bereich eines Verwarn- bzw. Bußgeldes. Ein Mercedes-Fahrer passierte die Messstelle mit 104 km/h. Der Mercedes-Fahrer (ungarisch) musste noch vor Ort zur Sicherung des Bußgeldverfahrens eine hohe Sicherheitsleistung zahlen und hat drei Monate Fahrverbot für das Bundesgebiet zu erwarten. (ak)

