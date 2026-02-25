Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kupferkabel von Trafo-Station entwendet - Zeugen gesucht

Burgtonna (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit vom 28.11.2025 bis 24.02.2026, 15.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Zugangstür einer Trafo-Station, welche sich auf einem Plattenweg zwischen dem Bodenweg und der Straße 'Neustadt' befand. Der oder die Täter entwendeten 30 Kupferkabel in einer Länge von jeweils drei Metern und flüchteten. Es entstand Sachschaden an der Zugangstür. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0048066/2026) zu melden. (ak)

