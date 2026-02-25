PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Erlaubnis

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde gestern gegen 11.00 Uhr ein 25-jähriger Motorradfahrer in der Friedensstraße angehalten. Der 25-Jährige war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

