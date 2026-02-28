Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, vor Polizei geflüchtet, Gefahrgutunfall, Einbruch

Reutlingen (ots)

Unaufmerksam die Autotür geöffnet

Ein Stand jetzt leicht verletzter Fahrradfahrer sowie Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.600 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag gegen 14.20 Uhr ereignet hat. Eine 41-Jährige parkte ihren Ford Fiesta am rechten Fahrbahnrand der Schanzstraße und öffnete ihre Fahrertür, ohne zuvor auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierbei übersah sie einen von hinten heranfahrenden 68-jährigen Fahrradfahrer, der in der Folge mit der halb geöffneten Fahrzeugtür zusammenprallte. Der Mann stürzte von seinem Fahrrad und rutschte ein paar Meter über die Fahrbahn. Seine hierbei erlittenen Verletzungen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Anschließend wurde er für die weitere medizinische Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Dettingen an der Erms (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

Am Freitag ist es gegen 21.55 Uhr in der Brucknerstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zum Hausinneren. Der 81-jährige Hauseigentümer befand sich zum Tatzeitpunkt im Obergeschoss und wurde aufgrund von Geräuschen auf die Tat aufmerksam. Hierbei stellte der Bewohner offenstehende Fenster im Erdgeschoss und Kellerbereich fest. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nach der Täterschaft verlief ohne Erfolg. Über die Höhe des Diebesguts ist bislang noch nichts bekannt. An den Fenstern entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Am Tatort konnte ein an einem Kellerabgang liegender Schraubenzieher festgestellt werden. Ob er als Tatmittel in Betracht kommt ist Gegenstand der Ermittlungen welche vom Polizeiposten Bad Urach mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei durchgeführt werden.

Eningen (RT): Mehrfach gegen Hauswand gefahren

In der Freitagnacht sind mehrere Streifenwagen zu einer Gaststätte in der Hauptstraße ausgerückt. Gegen 23.30 Uhr kam es zunächst zu einem Streit zwischen einem 35-Jährigen und einem anderen Mann. Der 35-Jährige stieg dann in seinen Fiat Punto und fuhr auf seinen Kontrahenten zu, der sich allerdings im Gebäudeinneren befand und kollidierte mit der Hauswand. Anschließend setzte der 35-Jährige seinen PKW mehrfach zurück und versuchte erneut sein Gegenüber zu erfassen. Da es dem Fahrzeugführer nicht gelang die Hausfassade zu durchdringen, stieg er aus, schlug mit Fäusten gegen Fensterscheiben und warf mit herumstehenden Stühlen um sich. Der Störer konnte bis zum Eintreffen der Polizeikräfte durch zwei bislang unbekannte, tatkräftige Männer festgehalten werden. Durch seine Taten verletzte er sich selbst an der Hand und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Zu weiteren Personenschäden kam es nach aktuellem Stand nicht. Der Herr stand augenscheinlich unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung, zudem konnte bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Dem 35-Jährigen wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen, weiterhin wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Da er sich auch über eine Stunde nach dem Vorfall noch nicht beruhigt hatte und weitere Straftaten androhte, wurde der er vorsorglich in Gewahrsam genommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 22.000 Euro.

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet

Am Freitagvormittag ist es an der Kreuzung Hindenburgstraße/Hainbachstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um 09.15 Uhr befuhr ein 69-jähriger Fahrer eines Dacia Duster die Hindenburgstraße in Fahrtrichtung Schorndorfer Straße. Zeitgleich befuhr ein 29-jähriger Radfahrer die Hainbachstraße in Fahrtrichtung Plochinger Straße und missachtete die Vorfahrt des Dacia-Fahrers. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der Radfahrer stürzte zu Boden. Er wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Filderstadt (ES): Gefahrgut ausgetreten

Zu einem Austritt einer leicht entzündbaren und ätzenden Chemikalie ist es am Freitagmittag auf dem Gelände einer Spedition in der Raiffeisenstraße im Stadtteil Bonlanden gekommen. Gegen 14.30 Uhr teilte ein Mitarbeiter über Notruf mit, dass ein auf einem Lkw befindliches Fass mit dem gefährlichen Stoff umgefallen sei und einige Liter der Flüssigkeit auslaufen würden. Nachdem der Lkw-Fahrer den Austritt bemerkt hatte, stellte er das Fass wieder auf, wodurch ein weiteres Auslaufen verhindert wurde. Durch die Maßnahmen der verständigten Feuerwehr, welche mit zwölf Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der ausgetretene Gefahrstoff beseitigt und das beschädigte Fass umgelagert werden. Verletzt wurde niemand. Eine Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Während des Einsatzes war die angrenzende Kreisstraße 1225 bis gegen 16.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dußlingen (TÜ): Kind nach Fahrradunfall leicht verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Dußlingen erlitten. Die 12-jährige Radfahrerin befuhr gegen 14.55 Uhr mit ihrem Citybike den Feldweg in Fahrtrichtung Mörikestraße. Hierbei übersah sie die von rechts kommende 40-jährige Fahrerin eines Seat Leon, welche die vorfahrtsberechtigte Jahnstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich Jahnstraße / Mörikestraße kam es daraufhin zur Kollision zwischen der Fahrradfahrerin und dem PKW. Infolgedessen stürzte die 12-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Erstversorgung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht notwendig. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3.400 Euro.

Rottenburg/Tübingen (TÜ): Betrunken und ohne Führerschein vor Polizei geflüchtet

Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen gegen einen 45-Jährigen aufgenommen, der sich mit seinem Fahrzeug am Freitagabend zunächst in mutmaßlich alkoholisiertem Zustand und ohne gültige Fahrerlaubnis einer Kontrolle entzogen hat und anschließend Widerstand leistete. Gegen 19.00 Uhr teilte eine aufmerksame Zeugin über Notruf mit, dass sich der 45 Jahre alte Mann bei der Wurmlinger Kapelle mutmaßlich betrunken ans Steuer seines VW Golf gesetzt hatte und vom dortigen Parkplatz wegfuhr. Wenig später stellte eine Streifenwagenbesatzung den Pkw am Ortseingang Hirschau fahrend fest, woraufhin er angehalten und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Der 45-Jährige missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete auf der L371 in Richtung Tübingen. Am Ortsausgang Hirschau geriet er in den Grünstreifen, wobei er sein Fahrzeug beschädigte. Seine Fahrt endete schließlich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Stadtteil Weilheim. Bei der anschließenden Kontrolle leistete der Fahrer Widerstand und bespuckte einen eingesetzten Polizeibeamten, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Zwei Beamte zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Beschuldigte aufgrund mehrerer bereits bestehender Haftbefehle in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

