POL-DA: Pfungstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Pfungstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Samstag (28.2.), in der Zeit zwischen 16.50 und 22.30 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter über ein Fenster in die Räume in der Mühlstraße ein und durchsuchten die Wohnung anschließend nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Bargeld und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Das Einbruchskommissariat (K21/22) in Darmstadt ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

