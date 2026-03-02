PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kripo ermittelt nach Raub
Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Sonntagmorgen (1.3.) im Herrngarten ein Raub zugetragen hat, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein bislang unbekannter Täter gegen 3.30 Uhr einem 32-Jährigen gegen den Kopf geschlagen und dessen Rucksack sowie Handy an sich genommen haben. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Täter soll circa 1,85 Meter groß sein und zum Tatzeitpunkt eine lange Jacke getragen haben.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Kriminellen geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kripo in Darmstadt (K10) unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 14:33

    POL-DA: Pfungstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Pfungstadt (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Samstag (28.2.), in der Zeit zwischen 16.50 und 22.30 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter über ein Fenster in die Räume in der Mühlstraße ein und durchsuchten die Wohnung anschließend nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Bargeld und suchten im Anschluss in ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:27

    POL-DA: Raunheim: Kabeldiebe auf Baustelle

    Raunheim (ots) - Eine Baustelle in einer Unterführung "Außerhalb" geriet in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (01.03.) und Montagmorgen (02.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten eine komplette 100 Meter-Kupferkabel-Trommel und kappten bei einer zweiten Trommel ein weiteres Kabel. Insgesamt werden die Schäden nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf rund 800 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:17

    POL-DA: Darmstadt: Vorläufige Festnahme eines 17-Jährigen nach Beschädigung von Wahlplakaten

    Darmstadt (ots) - Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen hat eine Streife des 2. Polizeireviers am Sonntagmorgen (1.3.) einen 17-jährigen Jugendlichen im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen. Gegen 3 Uhr verständigte der Zeuge über Notruf die Polizei und meldete mehrere junge Männer, die in der Jahnstraße mehrere Wahlplakate beschädigt haben sollen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren