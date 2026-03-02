Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kripo ermittelt nach Raub

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Sonntagmorgen (1.3.) im Herrngarten ein Raub zugetragen hat, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein bislang unbekannter Täter gegen 3.30 Uhr einem 32-Jährigen gegen den Kopf geschlagen und dessen Rucksack sowie Handy an sich genommen haben. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Täter soll circa 1,85 Meter groß sein und zum Tatzeitpunkt eine lange Jacke getragen haben.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Kriminellen geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kripo in Darmstadt (K10) unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell