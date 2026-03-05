POL-KN: (Rottweil) Wahlkampfveranstaltung der AfD aus polizeilicher Sicht friedlich verlaufen (05.03.2026)
Rottweil (ots)
Die am Donnerstagabend in der Stadthalle in Rottweil ausgerichtete Wahlkampfveranstaltung der "AfD - Alternative für Deutschland" ist aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Ebenso die nach Bekanntwerden der Veranstaltung angekündigte Gegenversammlung samt Aufzug des Bündnis 90/Die Grünen, der sich etwa 350 Teilnehmende - darunter rund 25 Anhänger des Offenen Antifaschistischen Treffens VS - anschlossen.
An der Wahlkampfveranstaltung nahmen rund 600 Personen teil.
Zur Gewährleistung der sicheren Durchführung der Versammlungen befand sich die Polizei - wie in der Vergangenheit auch - wieder mit einem lageangepassten Kräfteaufgebot vor Ort.
