Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Verkehrsunfall mit verletzter Person (0036767/2026)

Greiz (ots)

Weida. Am 11.02.2026 gegen 16:05 Uhr kam es in der Geraer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin setzte aus einer Parklücke rückwärts auf die Fahrbahn zurück und kollidierte mit einem vorbeifahrenden Fahrzeug. Dabei wurde eine 57-jährige Frau leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 12.02.2026 – 08:19

    LPI-G: (GRZ) Hoher Schaden durch Betrug (0036875/2026)

    Greiz (ots) - Am 11.02.2026 wurde ein 62-jähriger Mann Opfer eines Trickbetruges. Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte ihn telefonisch und gab an, dass sich Schadsoftware auf dessen Laptop befinde. Zum angeblichen Schutz seiner Daten sollte der Geschädigte eine größere Geldsumme auf ein Konto überweisen. Der Mann kam der Aufforderung nach und verlor dadurch einen hohen fünfstelligen Geldbetrag. Die Polizei ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 07:41

    LPI-G: (G) Fahren ohne Fahrerlaubnis (0035633/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am 10.02.2026 gegen 16:00 Uhr wurde ein 42-jähriger Fahrzeugführer in der Rudolf-Diener-Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das geführte Gespann war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 07:41

    LPI-G: (G) Hochwertige Parfüms entwendet (0035740/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am 10.02.2026 gegen 17:00 Uhr versuchte ein 31-jähriger Mann, hochwertige Parfüms und Bekleidung aus einem Geschäft in der Schlossstraße zu entwenden. Der Mann wurde durch einen Ladendetektiv angesprochen und das Diebesgut im hohen dreistelligen Wert sichergestellt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
