LPI-G: (G) Fahren ohne Fahrerlaubnis (0035633/2026)

Gera (ots) - Gera. Am 10.02.2026 gegen 17:00 Uhr versuchte ein 31-jähriger Mann, hochwertige Parfüms und Bekleidung aus einem Geschäft in der Schlossstraße zu entwenden. Der Mann wurde durch einen Ladendetektiv angesprochen und das Diebesgut im hohen dreistelligen Wert sichergestellt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

