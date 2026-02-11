LPI-G: (G) Fahren ohne Fahrerlaubnis (0035633/2026)
Gera (ots)
Gera. Am 10.02.2026 gegen 16:00 Uhr wurde ein 42-jähriger Fahrzeugführer in der Rudolf-Diener-Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das geführte Gespann war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)
