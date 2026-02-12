Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Hoher Schaden durch Betrug (0036875/2026)

Greiz (ots)

Am 11.02.2026 wurde ein 62-jähriger Mann Opfer eines Trickbetruges. Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte ihn telefonisch und gab an, dass sich Schadsoftware auf dessen Laptop befinde. Zum angeblichen Schutz seiner Daten sollte der Geschädigte eine größere Geldsumme auf ein Konto überweisen. Der Mann kam der Aufforderung nach und verlor dadurch einen hohen fünfstelligen Geldbetrag. Die Polizei warnt erneut eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen. Seriöse Unternehmen oder Behörden fordern niemals telefonisch zur Überweisung größerer Geldbeträge auf. (SR)

