LPI-G: (G) Hochwertige Parfüms entwendet (0035740/2026)

Greiz (ots) - Zeulenroda. Am 10.02.2026 gegen 20:25 Uhr wurde ein 29-jähriger Pkw-Fahrer in der Goetheallee kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Polizei hat ein entsprechendes ...

mehr