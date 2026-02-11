LPI-G: (GRZ) Pkw ohne Versicherungsschutz unterwegs (0035862/2026)

Altenburg (ots) - Zweitschen. Eine 92-jährige Frau erhielt am 10.02.2026 gegen 13:00 Uhr einen Anruf, in dem ihr eine angebliche Abbuchung in Höhe von mehreren hundert Euro angekündigt wurde. Die Seniorin beendete das Gespräch umgehend. Ein finanzieller Schaden entstand glücklicherweise nicht. An dieser Stelle warnt die Polizei vor derartigen Betrugsmaschen. Überweisen Sie nicht unbedacht Geld an Fremde oder geben ...

