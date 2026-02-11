PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Einbruch in Jugendclub (0035541/2026)

Gera (ots)

Gera. Im Zeitraum vom 06.02.2026 bis 08.02.2026 drangen bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise in einen Jugendclub in der Clara-Zetkin-Straße ein. Entwendet wurden unter anderem eine Musikanlage sowie Spielkonsolen im geschätzten Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bitte Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

