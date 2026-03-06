Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbrüche in Gartenlauben (05.03.2026)

Donaueschingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es an der Straße "Haberfeld" zu Einbrüchen in Kleingartenanlagen gekommen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt in mehrere Gartenlauben und durchsuchten sie. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Doch richteten die Unbekannten Sachschaden an. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen an der am Ortsrand gelegenen Kleingartenanlage, können beim Polizeirevier Donaueschingen (0771 / 837830) gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell