Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 16.02.26, 16.00 Uhr bis 18.02.26, 14.00 Uhr, kam es in der Kaakstraße, Höhe Haus Nr. 9, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein weißer Seat vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug an der Front beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren