POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Schortens (ots) - Am 19.02.2026 gegen 08:10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 210 in Schortens zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Fahrer eines Lkw-Gespanns beim Bremsvorgang Eisschollen, die sich auf dem Dach des Aufliegers befunden hatten. Die Eisstücke fielen auf die Fahrbahn und trafen den hinter dem Lkw fahrenden Pkw. Der Pkw wurde durch die herabfallenden Eisschollen beschädigt. Die ...

