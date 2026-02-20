Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Herabfallende Eisplatten beschädigen Pkw auf der B 210

Schortens (ots)

Am 19.02.2026 gegen 08:10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 210 in Schortens zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Fahrer eines Lkw-Gespanns beim Bremsvorgang Eisschollen, die sich auf dem Dach des Aufliegers befunden hatten. Die Eisstücke fielen auf die Fahrbahn und trafen den hinter dem Lkw fahrenden Pkw. Der Pkw wurde durch die herabfallenden Eisschollen beschädigt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fahrzeugführer vor Fahrtantritt dafür Sorge zu tragen haben, dass sich keine Eis- oder Schneemassen auf Fahrzeugdächern befinden, die andere Verkehrsteilnehmende gefährden oder schädigen könnten.

