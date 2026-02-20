Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis in der Jeverschen Straße
Wangerland (ots)
Am 19.02.2026 gegen 15:55 Uhr wurde in der Jeverschen Straße im Wangerland ein vierrädriges Leichtkraftfahrzeug kontrolliert. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der 67-jährige Beschuldigte das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Das Fahrzeug wurde mit einer Geschwindigkeit von 55 km/h geführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden gefahrenabwehrrechtlich sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell