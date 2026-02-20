Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Ladendiebstahl in der Innenstadt
Wilhelmshaven (ots)
Am 19.02.2026 gegen 14:10 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft am Bahnhofsplatz in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verstaute der Beschuldigte Nahrungsmittel unter seiner Jacke und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware im Wert von 7 Euro zu bezahlen. Unmittelbar nach dem Passieren des Kassenbereichs wurde er durch zwei Mitarbeiter angesprochen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
