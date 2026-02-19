Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Mehrfacher Diebstahl im Aldi-Markt in der Werftstraße
Wilhelmshaven (ots)
Am 18.02.2026 gegen 15:00 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Werftstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahlsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte eine 26-jährige Beschuldigte mit zehn Bierdosen den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Anschließend begab sie sich vor das Geschäft und konsumierte die Getränke. Danach kehrte sie in die Filiale zurück, um das Leergut abzugeben. Im Kassenbereich legte sie lediglich den Pfandbon vor. Kurz darauf wurde sie erneut kontrolliert, wobei festgestellt wurde, dass sie einen mit Dosenbier gefüllten Rucksack mit sich führte. Gegen die Beschuldigte wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
