Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl im Combi-Verbrauchermarkt

Wilhelmshaven (ots)

Am 18.02.2026 in der Zeit zwischen 09:20 Uhr und 09:40 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Friedrich-Paffrath-Straße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein 24-jähriger Beschuldigter mehrere Zigaretten und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft. Der Beschuldigte konnte im Nahbereich durch Mitarbeiter des Marktes festgehalten und der Polizei übergeben werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

