PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl im Combi-Verbrauchermarkt

Wilhelmshaven (ots)

Am 18.02.2026 in der Zeit zwischen 09:20 Uhr und 09:40 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Friedrich-Paffrath-Straße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein 24-jähriger Beschuldigter mehrere Zigaretten und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft. Der Beschuldigte konnte im Nahbereich durch Mitarbeiter des Marktes festgehalten und der Polizei übergeben werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren