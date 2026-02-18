PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in Altgödens

Sande (ots)

Am 17.02.2026 gegen 14:15 Uhr kam es auf der Bundesstraße 436 im Einmündungsbereich Altgödens / Marienburg in Sande zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah eine 84-jährige Fahrzeugführerin beim Einfahren in den Kreuzungsbereich einen vorfahrtsberechtigten 29-jährigen Fahrzeugführer, der die B 436 in Fahrtrichtung Horsten befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Fahrzeug des 29-Jährigen wurde infolge der Kollision in einen angrenzenden wasserführenden Graben geschleudert. Der 29-jährige Fahrzeugführer, die 84-jährige Fahrzeugführerin sowie deren weibliche Beifahrerin wurden nach derzeitigem Stand leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Erstversorgung der Verletzten sowie zur Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn zeitweise teilweise voll gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz befanden sich neben Kräften des Polizeikommissariats Jever und der Polizeistation Sande auch die Freiwillige Feuerwehr Sande mit mehreren Fahrzeugen sowie drei Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt. Ein Dank gilt den Ersthelfern, die sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um die verunfallten Personen kümmerten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

