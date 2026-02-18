Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Auseinandersetzung in der Weserstraße - Smartphone entwendet
Wilhelmshaven (ots)
Am 17.02.2026 gegen 20:50 Uhr kam es in einem Wohnhaus in der Weserstraße in Wilhelmshaven zu einer Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen suchte ein 28-jähriger Beschuldigter eine 48-jährige Frau auf, da diese ihm nach eigenen Angaben 200 Euro schulde. Im Verlauf eines Streites entreißt der Beschuldigte der Frau ihr Smartphone und verließ anschließend die Örtlichkeit. Die Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell