PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung in der Weserstraße - Smartphone entwendet

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.02.2026 gegen 20:50 Uhr kam es in einem Wohnhaus in der Weserstraße in Wilhelmshaven zu einer Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen suchte ein 28-jähriger Beschuldigter eine 48-jährige Frau auf, da diese ihm nach eigenen Angaben 200 Euro schulde. Im Verlauf eines Streites entreißt der Beschuldigte der Frau ihr Smartphone und verließ anschließend die Örtlichkeit. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 14:38

    POL-WHV: Verkehrsunfall auf Parkplatz in der Mühlenstraße

    Jever (ots) - Am 07.02.2026 gegen 11:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Mühlenstraße in Jever zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein grauer Seat vermutlich durch das Öffnen einer Fahrzeugtür eines bislang unbekannten Fahrzeugs beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:31

    POL-WHV: Verkehrsunfall auf der K 93 in Sillenstede

    Sillenstede (ots) - Am 16.02.2026 gegen 15:50 Uhr befuhr eine 61-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Mühlenreihe (K 93) aus Richtung Sillenstede kommend in Fahrtrichtung Waddewarden. Beim Durchfahren einer Rechtskurve geriet sie auf glatter Fahrbahn ins Rutschen und prallte frontal gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin wurde augenscheinlich leicht verletzt. Vorsorglich erfolgte ein Transport mit einem ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:17

    POL-WHV: Verkehrsunfall auf der B 210 bei Schortens

    Schortens (ots) - Am 16.02.2026 gegen 15:50 Uhr befuhr ein 38-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die B 210 aus Richtung Wilhelmshaven kommend in Fahrtrichtung Jever. An der Abfahrt Schortens geriet er auf dem Verzögerungsstreifen aufgrund straßenglatter Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw kollidierte mit der Leitplanke der Ausfahrt und überschlug sich anschließend. Das Fahrzeug kam hinter der Leitplanke auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren