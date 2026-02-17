Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf der B 210 bei Schortens

Schortens (ots)

Am 16.02.2026 gegen 15:50 Uhr befuhr ein 38-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die B 210 aus Richtung Wilhelmshaven kommend in Fahrtrichtung Jever. An der Abfahrt Schortens geriet er auf dem Verzögerungsstreifen aufgrund straßenglatter Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw kollidierte mit der Leitplanke der Ausfahrt und überschlug sich anschließend. Das Fahrzeug kam hinter der Leitplanke auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der erheblich beschädigte Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Profiltiefe der Bereifung teilweise unter der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestprofiltiefe von 1,6 mm lag. Entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet.

