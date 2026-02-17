PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf der B 210 bei Schortens

Schortens (ots)

Am 16.02.2026 gegen 15:50 Uhr befuhr ein 38-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die B 210 aus Richtung Wilhelmshaven kommend in Fahrtrichtung Jever. An der Abfahrt Schortens geriet er auf dem Verzögerungsstreifen aufgrund straßenglatter Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw kollidierte mit der Leitplanke der Ausfahrt und überschlug sich anschließend. Das Fahrzeug kam hinter der Leitplanke auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der erheblich beschädigte Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Profiltiefe der Bereifung teilweise unter der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestprofiltiefe von 1,6 mm lag. Entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

  • 17.02.2026 – 10:42

    POL-WHV: Diebstahldurch falsche Kaufinteressenten in Schortens

    Schortens (ots) - Am 13.02.2026 um 17:30 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl in einem Juweliergesschäft in der Menkestraße in Schortens gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen erschienen ein älteres Ehepaar in einem Geschäft und ließ sich mehrere Ausstellungsstücke in Schatullen zeigen. Nach einiger Zeit bekundeten die beiden Personen Interesse an zwei Goldketten, bei denen es sich um die hochwertigsten ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:27

    POL-WHV: Manipulation von Preisetiketten in Supermarkt

    Wilhelmshaven (ots) - Am 16.02.2026 um 12:20 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einem Betrugsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte der Beschuldigte die Preisetiketten von zwei reduzierten, günstigeren Mangos und brachte diese an zwei höherpreisigen Mangos an. Anschließend passierte er den Kassenbereich und entrichtete lediglich den reduzierten Kaufpreis. Der ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:22

    POL-WHV: Diebstahl aus Lagerraum

    Wilhelmshaven (ots) - Am 16.02.2026 um 11:45 Uhr kam es in der Werftstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl aus einem offenen Lagerraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Beschuldigte durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie er Gegenstände aus dem Lagerraum entwendete. Der Zeuge nahm dem Beschuldigten die Gegenstände unmittelbar ab. Daraufhin flüchtete der Beschuldigte in seine nahegelegene Wohnung. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnte der Beschuldigte dort ...

    mehr
