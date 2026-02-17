Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl aus Lagerraum
Wilhelmshaven (ots)
Am 16.02.2026 um 11:45 Uhr kam es in der Werftstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl aus einem offenen Lagerraum.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Beschuldigte durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie er Gegenstände aus dem Lagerraum entwendete. Der Zeuge nahm dem Beschuldigten die Gegenstände unmittelbar ab. Daraufhin flüchtete der Beschuldigte in seine nahegelegene Wohnung.
Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnte der Beschuldigte dort angetroffen werden. Hinter der Wohnungstür wurde zudem ein Router aufgefunden, der kurz zuvor entwendet worden war. Dieser konnte dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Die Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell