Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 09.02.26, zwischen 09.50 Uhr und 10.48 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Friedrich-Paffrath-Straße, Höhe Haus Nr. 101, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein schwarzer Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

