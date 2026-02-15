Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel Betrachtungszeitraum: 13.02.-15.02.2026

Wilhelmshaven (ots)

Varel - Am Freitagmorgen wurden Beamte der Polizei Varel auf einen männlichen Verkehrsteilnehmer aufmerksam, welcher auf der Wiefelsteder Straße mit einem E-Bike, somit einem Zweirad, welches ohne Pedalantrieb mit Motorkraft mit bis zu 25 km/h bewegt werden kann, unterwegs war. Ein solches Fahrzeug unterliegt der Versicherungspflicht. Das hier kontrollierte Zweirad war weder mit einem Versicherungskennzeichen versehen noch bestand Versicherungsschutz. Der 17-jähige Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Das E-Bike wurde zur Beweissicherung in amtliche Verwahrung genommen.

Varel - Am Freitagvormittag, 10:35 Uhr, befuhr eine 35-jährige Frau aus Bockhorn mit ihrem Pkw Opel Zafira den Großen Winkelsheidermoorweg aus Richtung Dangastermoor kommend in Richtung Wilhelmshavener Straße. Im Begegnungsverkehr kam es zur Berührung mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Am Opel Zafira entstand Sachschaden. Die fahrzeugführende Person des entgegenkommenden Pkw entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen zur Sache gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 oder die Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453-978620.

Zetel - Am Donnerstag, in der Zeit von 10:00 bis 20:00 Uhr, wurde im Birkhuhnweg ein Element eines grundstückeinfriedenden Doppelstabmattenzaun unfallbeschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich vom Ereignisort, ohne sich um den verursachten Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Varel - Am Freitagvormittag stellte eine 24-jährige Frau aus Varel ihren Pkw VW Golf auf dem Kundenparkplatz eines Warenhauses an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Nähe des Unterstandes für Einkaufswagen ab und verließ ihr Fahrzeug. In der Zeit von 10:00 bis 10:30 Uhr wurde das Fahrzeug an dessen Front unfallbeschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich vom Ereignisort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Varel - Am frühen Samstagabend setzte ein 54-jähriger Mann aus Wiefelstede einen VW Transporter auf dem Parkstreifen der Neue Straße zurück und beschädigte dabei einen parkenden Pkw Ford. Obwohl der Mann den Unfall offenbar bemerkt hatte, fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Ein passierender aufmerksamer Zeuge nahm die Situation wahr und berichtete der Polizei von seinen Beobachtungen. Dank des Zeugen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Varel - Am Samstagmorgen befuhr ein 55-jähriger Mann aus Uplengen mit einem Pkw VW Caddy die Straße Zum Jadebusen in Richtung Dangast. Hierbei übersah er einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw Chevrolet. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Personenschaden entstand nicht.

Trunkenheit im Verkehr

Zetel - Am Samstagabend wurde eine Streifenwagenbesatzung der Vareler Polizei auf einen männlichen Fahrzeugführer aufmerksam, der mit einem Pkw VW Golf auf der Lange Straße unterwegs war. Im Rahmen der nachfolgenden Kontrolle ergab sich, dass der 33-jährige Mann aus Sande unter Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung am mobilen Testgerät ergab einen Wert in Höhe von 1,46 Promille. Es folgten Blutprobenentnahme und Weiterfahrtuntersagung. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Zetel - Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Streifenwagenbesatzung der Vareler Polizei eine männliche Person auf, die mit ihrem Pkw Peugeot auf der Blauhander Straße in Zetel unterwegs war und offensichtliche Fahrauffälligkeiten aufwies. Während der Kontrolle des 35-jährigen Fahrzeugführers aus Rheine wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung am mobilen Testgerät ergab einen Atemalkoholwert in Höhe von 0,84 Promille. Es folgten Blutprobenentnahme und Führerscheinbeschlagnahme. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Varel - Am 14.02.2026, in der Zeit von 13:11 bis 17:30 Uhr, fand im Stadtgebiet Varel ein von der Karnevalsgesellschaft Waterkant e.V. organisierter Karnevalsumzug statt, welcher von 74 Gruppen mit etwa 1000 Teilnehmern gestaltet wurde. Bei kaltem jedoch sonnigem Wetter und bester Laune erfreuten sich mehr als 2000 Zuschauer des etwa 1,4 Kilometer langen Zuges diverser geschmückter Wagen und Fußgruppen. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung erwartungsgemäß friedlich und einsatzmäßig ruhig. Die begleitenden polizeilichen Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen, die dazu dienten, den Karnevalszug störungs- und gefahrfrei durch die Stadt zu leiten, wurden seitens der nicht karnevalistisch involvierten Bevölkerung mit Ausnahme weniger Verkehrsteilnehmer akzeptiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell