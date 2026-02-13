Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Flüssigkeitsaustritt aus Container am JadeWeserPort
Wilhelmshaven (ots)
Am 12.02.2026 um 16:18 Uhr wurde am Container-Terminal JadeWeserPort in der Straße Ozean-Pier in Wilhelmshaven ein Flüssigkeitsaustritt aus einem dort abgestellten Gefahrgutcontainer festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen trat aus dem Container eine bislang nicht näher bezeichnete Flüssigkeit aus. Umgehend wurden entsprechende Sicherungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen eingeleitet. Im Zuge der ersten Bekämpfungsmaßnahmen wurden drei Personen leicht verletzt. Sie wurden medizinisch versorgt.
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell