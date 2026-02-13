Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Rauchentwicklung in der Adolfstraße
Wilhelmshaven (ots)
Am 12.02.2026 gegen 17:15 Uhr wurde der Polizei eine Rauchentwicklung im Bereich eines Reihenhauses in der Adolfstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Vor Ort wurde eine mögliche Gefahrenlage überprüft. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich nicht um einen Dachstuhl- oder Gebäudebrand. Die festgestellte Rauchentwicklung war auf die ordnungsgemäße Nutzung eines Kamins zurückzuführen. Ein weiterer Einsatz war nicht erforderlich.
