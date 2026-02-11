Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 08.02.2026, 22:00 Uhr, bis Montag, 09.02.2026, 11:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz zwischen der Friederikenstraße und der Müllerstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein dort abgestellter blauer Pkw der Marke BMW wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Stoßfänger vorne links beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell