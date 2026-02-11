PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 08.02.2026, 22:00 Uhr, bis Montag, 09.02.2026, 11:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz zwischen der Friederikenstraße und der Müllerstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein dort abgestellter blauer Pkw der Marke BMW wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Stoßfänger vorne links beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

  • 11.02.2026 – 12:44

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person im Wangerland

    Wangerland (ots) - Am 10.02.2026 gegen 16:20 Uhr kam es auf der Landesstraße 812 (Ulfenburg) im Wangerland zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 86-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die L 812 aus Richtung Waddewarden kommend in Fahrtrichtung Jever. An der Einmündung Ulfenburg/Jeversche Straße übersah sie einen verkehrsbedingt ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:22

    POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung nach Schneeballschlacht in Schortens

    Schortens (ots) - Am 06.02.2026 gegen 17:00 Uhr kam es in der Mozartstraße in Schortens zu einem Polizeieinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen veranstalteten mehrere Kinder im Bereich von Mehrfamilienhäusern eine Schneeballschlacht. Dabei traf ein Schneeball eine Fensterscheibe eines Wohnhauses. In der Folge begab sich ein bislang unbekannter Mann aus dem Haus, ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 11:37

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Varel

    Varel (ots) - Am 11.02.2026 gegen 11:00 Uhr kam es auf der Wilhelmshavener Straße in Varel zwischen den Ortsteilen Jeringhave und Steinhausen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus Varel, mit ihrem Pkw Peugeot nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw ...

    mehr
