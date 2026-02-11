Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person im Wangerland

Wangerland (ots)

Am 10.02.2026 gegen 16:20 Uhr kam es auf der Landesstraße 812 (Ulfenburg) im Wangerland zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 86-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die L 812 aus Richtung Waddewarden kommend in Fahrtrichtung Jever. An der Einmündung Ulfenburg/Jeversche Straße übersah sie einen verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 72-jährigen Fahrzeugführerin und fuhr ungebremst auf das Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 86-jährige Unfallverursacherin schwer verletzt. Die 72-jährige Fahrzeugführerin sowie ihr ebenfalls 72-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Die schwerverletzte Fahrzeugführerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Waddewarden im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell