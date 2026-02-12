Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tankbetrug in Sande und Schortens

Sande/Schortens (ots)

In zwei Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Tankbetruges. Am 08.02.2026 gegen 17:16 Uhr betankte ein 37-jähriger Beschuldigter sein Fahrzeug an der Raiffeisentankstelle in der Berliner Straße in Sande. Anschließend begab er sich in den Verkaufsraum und bezahlte dort lediglich eine Flasche Cola. Auf Nachfrage, ob er auch Kraftstoff getankt habe, verneinte er dies. Der Sachverhalt wurde angezeigt. Bereits am 06.02.2026 gegen 07:50 Uhr kam es an einer Tankstelle in der Straße "An der alten Bundesstraße" in Schortens zu einem ähnlichen Vorfall. Eine männliche Person betankte dort einen SUV und verließ anschließend das Gelände, ohne den offenen Betrag zu begleichen. Über das festgestellte Kennzeichen konnte ein 55-jähriger Fahrzeughalter ermittelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell