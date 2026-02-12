Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Tankbetrug in Sande und Schortens
Sande/Schortens (ots)
In zwei Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Tankbetruges. Am 08.02.2026 gegen 17:16 Uhr betankte ein 37-jähriger Beschuldigter sein Fahrzeug an der Raiffeisentankstelle in der Berliner Straße in Sande. Anschließend begab er sich in den Verkaufsraum und bezahlte dort lediglich eine Flasche Cola. Auf Nachfrage, ob er auch Kraftstoff getankt habe, verneinte er dies. Der Sachverhalt wurde angezeigt. Bereits am 06.02.2026 gegen 07:50 Uhr kam es an einer Tankstelle in der Straße "An der alten Bundesstraße" in Schortens zu einem ähnlichen Vorfall. Eine männliche Person betankte dort einen SUV und verließ anschließend das Gelände, ohne den offenen Betrag zu begleichen. Über das festgestellte Kennzeichen konnte ein 55-jähriger Fahrzeughalter ermittelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell