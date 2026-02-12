PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Warenbetrug über Kleinanzeigenplattform

Jever (ots)

Im Zeitraum vom 18.01.2026, 20:01 Uhr, bis 11.02.2026, 14:40 Uhr, kam es zu einem vollendeten Warenbetrug in Jever. Nach bisherigen Erkenntnissen erwarb die Geschädigte über eine Kleinanzeigenplattform einen sogenannten Schwingungsstrahler. Die Bezahlung erfolgte über den Zahlungsdienst "PayPal Freunde". Trotz erfolgter Zahlung erhielt die Geschädigte keine Ware. Bereits am Folgetag wurde sie seitens der Plattform über einen möglichen Betrugsfall informiert. Das Nutzerkonto der Beschuldigten wurde durch den Plattformbetreiber gesperrt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf folgende Präventionshinweise hin: - Nutzen Sie bei Onlinekäufen möglichst sichere Zahlungsarten mit Käuferschutz. - Die Funktion "PayPal Freunde" ist ausschließlich für private Geldtransfers gedacht und bietet keinen Käuferschutz. - Seien Sie besonders vorsichtig bei ungewöhnlich günstigen Angeboten. - Prüfen Sie Profile, Bewertungen und die Dauer der Registrierung. - Bewahren Sie sämtliche Kommunikation und Zahlungsnachweise auf. Im Verdachtsfall sollte umgehend Anzeige bei der Polizei erstattet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 12:46

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 08.02.2026, 22:00 Uhr, bis Montag, 09.02.2026, 11:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz zwischen der Friederikenstraße und der Müllerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter blauer Pkw der Marke BMW wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Stoßfänger vorne links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:44

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person im Wangerland

    Wangerland (ots) - Am 10.02.2026 gegen 16:20 Uhr kam es auf der Landesstraße 812 (Ulfenburg) im Wangerland zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 86-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die L 812 aus Richtung Waddewarden kommend in Fahrtrichtung Jever. An der Einmündung Ulfenburg/Jeversche Straße übersah sie einen verkehrsbedingt ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:22

    POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung nach Schneeballschlacht in Schortens

    Schortens (ots) - Am 06.02.2026 gegen 17:00 Uhr kam es in der Mozartstraße in Schortens zu einem Polizeieinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen veranstalteten mehrere Kinder im Bereich von Mehrfamilienhäusern eine Schneeballschlacht. Dabei traf ein Schneeball eine Fensterscheibe eines Wohnhauses. In der Folge begab sich ein bislang unbekannter Mann aus dem Haus, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren