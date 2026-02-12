Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Warenbetrug über Kleinanzeigenplattform

Jever (ots)

Im Zeitraum vom 18.01.2026, 20:01 Uhr, bis 11.02.2026, 14:40 Uhr, kam es zu einem vollendeten Warenbetrug in Jever. Nach bisherigen Erkenntnissen erwarb die Geschädigte über eine Kleinanzeigenplattform einen sogenannten Schwingungsstrahler. Die Bezahlung erfolgte über den Zahlungsdienst "PayPal Freunde". Trotz erfolgter Zahlung erhielt die Geschädigte keine Ware. Bereits am Folgetag wurde sie seitens der Plattform über einen möglichen Betrugsfall informiert. Das Nutzerkonto der Beschuldigten wurde durch den Plattformbetreiber gesperrt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf folgende Präventionshinweise hin: - Nutzen Sie bei Onlinekäufen möglichst sichere Zahlungsarten mit Käuferschutz. - Die Funktion "PayPal Freunde" ist ausschließlich für private Geldtransfers gedacht und bietet keinen Käuferschutz. - Seien Sie besonders vorsichtig bei ungewöhnlich günstigen Angeboten. - Prüfen Sie Profile, Bewertungen und die Dauer der Registrierung. - Bewahren Sie sämtliche Kommunikation und Zahlungsnachweise auf. Im Verdachtsfall sollte umgehend Anzeige bei der Polizei erstattet werden.

