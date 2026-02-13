Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Kennzeichenmissbrauch auf der B 210
Schortens (ots)
Am 12.02.2026 zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr wurde auf der B 210 in Schortens ein Kleintransporter kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen nicht für den geführten Kleintransporter ausgegeben war, sondern für einen Pkw. Es handelte sich um eine sogenannte Kennzeichendublette. Zudem besteht der Verdacht, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Gegen den 57-jährigen Fahrzeugführer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.
