Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Erfahrungsbericht zum Polizeistand auf der job4u Messe

Wilhelmshaven (ots)

Am 13.02.2026 präsentierte sich die Polizei mit einem eigenen Informationsstand auf der job4u Messe in Wilhelmshaven.

Der Messetag war durchgehend gut besucht. Bereits kurz nach Veranstaltungsbeginn zeigte sich ein reges Interesse am Polizeistand. Vor allem Schülerinnen und Schüler nutzten die Gelegenheit, sich aus erster Hand über die Einstellungsvoraussetzungen, den Ablauf des Studiums sowie die vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Polizeiberuf zu informieren.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen Fragen zu den schulischen Voraussetzungen, zum Sporttest, zum Auswahlverfahren sowie zu den persönlichen Anforderungen an Bewerberinnen und Bewerber. Auch Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Spezialisierungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen wurden häufig angesprochen. Die Besucherinnen und Besucher zeigten sich insgesamt gut vorbereitet und stellten gezielte, teilweise sehr detaillierte Fragen.

Besonders positiv fiel auf, dass viele junge Menschen ein konkretes Interesse an einer Bewerbung äußerten und sich nach Bewerbungsfristen sowie dem weiteren Ablauf erkundigten. Neben Informationsmaterialien wurden zahlreiche persönliche Gespräche geführt, die einen realistischen Einblick in den Polizeiberuf ermöglichten. Der direkte Austausch wurde von den Messebesuchern als hilfreich und authentisch wahrgenommen.

Der Polizeistand bot damit eine wertvolle Plattform zur Nachwuchsgewinnung und zur persönlichen Ansprache potenzieller Bewerberinnen und Bewerber. Insgesamt kann die Teilnahme an der job4u Messe als sehr erfolgreich bewertet werden

