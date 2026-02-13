PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versammlung unter freiem Himmel - Klimaschutz

Wilhelmshaven (ots)

Am 13.02.2026 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:45 Uhr fand am Ohrbült in Zetel eine Versammlung unter freiem Himmel zum Thema "Klimaschutz" statt.

Die Versammlungsteilnehmenden begaben sich geschlossen zu Fuß zum Rathaus der Gemeinde Zetel. Dort wurden mehrere Redebeiträge gehalten.

Nach etwa 45 Minuten wurde die Versammlung für beendet erklärt. Die Teilnehmenden entfernten sich im Anschluss eigenständig und störungsfrei.

Aus polizeilicher Sicht verlief die Versammlung ohne besondere Vorkommnisse.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren