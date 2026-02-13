Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versammlung unter freiem Himmel - Klimaschutz

Wilhelmshaven (ots)

Am 13.02.2026 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:45 Uhr fand am Ohrbült in Zetel eine Versammlung unter freiem Himmel zum Thema "Klimaschutz" statt.

Die Versammlungsteilnehmenden begaben sich geschlossen zu Fuß zum Rathaus der Gemeinde Zetel. Dort wurden mehrere Redebeiträge gehalten.

Nach etwa 45 Minuten wurde die Versammlung für beendet erklärt. Die Teilnehmenden entfernten sich im Anschluss eigenständig und störungsfrei.

Aus polizeilicher Sicht verlief die Versammlung ohne besondere Vorkommnisse.

