Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever Betrachtungszeitraum: 13.02.-15.02.2206

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall durch winterbedingte Glätte Am Freitag, den 13.02.2026, kam es aufgrund von Straßenglätte zu einem Verkehrsunfall auf der Deichstraße in Sande. Hier befuhr der 19-jährige Pkw-Fahrer die Deichstraße aus Richtung Sande kommend. Aufgrund von schneebedingter Glätte verlor der 19-jährige Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit der rechtsseitigen Leitplanke. Daraufhin drehte sich das Fahrzeug und kollidierte erneut mit dem Fahrzeugheck. Es entstand Sachschaden an Schutzplanke und Pkw. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Der Fahrzeug-Führer blieb unverletzt.

Verkehrsunfall durch Abkommen von der Fahrbahn Am Freitag, den 13.02.2026, kam es gegen 18:04 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der K 89 in Oldorf/Wangerland. Der Pkw-Führer befuhr die K 89 in Richtung Tettens und verlor aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und erst in dem angrenzenden Straßengraben zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und es entstand Sachschaden an Leitpfosten und Berme.

Versuch des schweren Diebstahls an SB-Automaten Am Samstag, den 14.02.2026, kam es gegen 06:59 Uhr zu einem Versuch des besonders schweren Falls des Diebstahls aus SB-Automaten in der Dollstraße in Sande. Hierbei haben unbekannte Täter versucht zwei SB-Snack-Automaten aufzubrechen. Als sie durch einen aufmerksamen Anwohner an ihrem Vorhaben gestört wurden, flüchteten sie ohne Diebesgut mittels eines weißen Kleinwagens in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich um zwei dunkel gekleidete Personen mit schlanker Figur gehandelt haben. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

